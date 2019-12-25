Россия анализирует поступающую из Мали информацию.

В Кремле прокомментировали военный мятеж в Мали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время правительство анализирует происходящее в этой стране. Чиновники следят за поступающей оттуда информацией.

Сейчас пока мы внимательно отслеживаем и изучаем информацию, которая оттуда поступает. После того, как мы соответствующий анализ проведем, тогда мы сможем уже оценивать ситуацию Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

На данный момент чиновник не смог ответить на вопрос о том, как военный переворот в Мали отразится на отношениях с Россией.

Напомним, что мятеж в Мали начался 18 августа. Он произошел около столицы Бамако. Оппозиция арестовала президента Ибрагима Бубакара Кейта, премьер-министра Бубу Сиссе и других министров. Позже главе государства пришлось распустить парламент и уйти в отставку.

Мятежные военные заявили о закрытии всех границ Мали.