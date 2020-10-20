Центральный районный суд в Белоруссии признал Telegram-канал NEXTA экстремистским. Об этом сообщает издание "Белта".
Поводом для решения стали видеоролики, которые размещаются в данном телеграм-канале. Судья решил, что они содержат призывы к массовым беспорядкам.
С заявлением в суд обратилось главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией белорусского МВД.
Теперь власти Белоруссии должны ограничить доступ к данному телеграм-каналу.
Ранее Тихановская заявила, что внешняя политика Белоруссии нуждается в обновлении.
Видео: YT / АТН: новости Беларуси и мира
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