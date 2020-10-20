Власти Белоруссии должны ограничить доступ к данному телеграм-каналу.

Центральный районный суд в Белоруссии признал Telegram-канал NEXTA экстремистским. Об этом сообщает издание "Белта".

Поводом для решения стали видеоролики, которые размещаются в данном телеграм-канале. Судья решил, что они содержат призывы к массовым беспорядкам.

С заявлением в суд обратилось главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией белорусского МВД.

Теперь власти Белоруссии должны ограничить доступ к данному телеграм-каналу.

Ранее Тихановская заявила, что внешняя политика Белоруссии нуждается в обновлении.

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