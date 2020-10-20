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Суд в Белоруссии признал Telegram-канал NEXTA экстремистским

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Власти Белоруссии должны ограничить доступ к данному телеграм-каналу.

Центральный районный суд в Белоруссии признал Telegram-канал NEXTA экстремистским. Об этом сообщает издание "Белта".

Поводом для решения стали видеоролики, которые размещаются в данном телеграм-канале. Судья решил, что они содержат призывы к массовым беспорядкам.

С заявлением в суд обратилось главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией белорусского МВД. 

Теперь власти Белоруссии должны ограничить доступ к данному телеграм-каналу.

Ранее Тихановская заявила, что внешняя политика Белоруссии нуждается в обновлении.

Видео: YT / АТН: новости Беларуси и мира

Теги: nexta, белоруссия, суд, телеграм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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