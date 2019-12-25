Светлана Тихановская заявила, что внешняя политика Белоруссии нуждается в обновлении. Об этом оппозиционный политик рассказала в рамках выступления на церемонии по случаю начала учебного года в Колледже Европы в польском Натолине. Спикер заметила, что действующая внешняя политика Минска не отвечает национальным интересам, поэтому должна быть пересмотрена. Она считает важной целью повысить экономическую независимость и автономность республики.
Текущая политика больше не отвечает национальным интересам страны. Вместо этого она обслуживает индивидуальные интересы одного человека...Мы хотели бы сохранить дружественные отношения со всеми соседями и международными партнерами
Светлана Тихановская, белорусский оппозиционный политик
Политик заметила, что Минск должен взаимодействовать с ЕС на базе общих ценностей верховенства права, демократии, уважения человеческого достоинства, равенства.
Тихановская пообещала силовикам отказ от люстрации.
Фото: Pixabay.com
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