Политик выступила в польском Колледже Европы.

Светлана Тихановская заявила, что внешняя политика Белоруссии нуждается в обновлении. Об этом оппозиционный политик рассказала в рамках выступления на церемонии по случаю начала учебного года в Колледже Европы в польском Натолине. Спикер заметила, что действующая внешняя политика Минска не отвечает национальным интересам, поэтому должна быть пересмотрена. Она считает важной целью повысить экономическую независимость и автономность республики.

Текущая политика больше не отвечает национальным интересам страны. Вместо этого она обслуживает индивидуальные интересы одного человека...Мы хотели бы сохранить дружественные отношения со всеми соседями и международными партнерами Светлана Тихановская, белорусский оппозиционный политик

Политик заметила, что Минск должен взаимодействовать с ЕС на базе общих ценностей верховенства права, демократии, уважения человеческого достоинства, равенства.

Тихановская пообещала силовикам отказ от люстрации.

Фото: Pixabay.com