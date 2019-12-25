В Белоруссии объявили Тихановскую в розыск за призывы к свержению строя

Наказание по данной статье предполагает от трёх до пяти лет лишения свободы.

В Белоруссии объявили бывшего кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую в розыск за призывы к свержению строя. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на МВД республики.

Наказание по данной статье предполагает от трёх до пяти лет лишения свободы.

Ранее в МВД объяснили включение бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в базу розыска по России. На сайте ведомства появилось сообщение о том, что в отношении Светланы Тихановской дело не возбуждалось. Появление её в базе вызвано тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России формирует и ведёт межгосударственный информационный банк. В нём содержится информация в сфере борьбы с преступностью — это сделано в рамках договора стран СНГ.

Фото: телеграм-канал "Светлана Тихановская"