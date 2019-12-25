В МВД объяснили включение Тихановской в базу розыска по России

Всё дело в общей базе СНГ.

В МВД объяснили включение бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в базу розыска по России.

На сайте ведомства появилось сообщение о том, что в отношении Светланы Тихановской дело не возбуждалось. Появление её в базе вызвано тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России формирует и ведёт межгосударственный информационный банк. В нём содержится информация в сфере борьбы с преступностью — это сделано в рамках договора стран СНГ.

Отмечается, что данный регламент утвердили главы правительств содружества.

Ранее данные Светланы Тихановской нашлись в базе российского розыска.

Фото: телеграм-канал "Пул первой"