Данные Светланы Тихановской нашлись в базе российского розыска

На родине, в Белорусси, её обвиняют по 361-й статье.

Данные бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской нашлись в базе российского розыска. Об этом пишет издание Baza.

Журналисты заявляют, что информация о Тихановской пробивается по поиску на сайте МВД РФ.

На родине, в Белоруссии, Светлану Тихановскую обвиняют по 361-й статье - "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности". Она находится в Европе уже несколько месяцев. Тихановская уехала из Белоруссии в первые дни после президентских выборов из-за давления властей.

Ранее Тихановская призвала расширить санкции против Белоруссии.

Фото: телеграм-канал "Пул первой".