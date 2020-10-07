Политик поблагодарила Францию за поддержку белорусского народа.

Светлана Тихановская призвала расширить санкции против Белоруссии. Об этом белорусский оппозиционный политик рассказала в рамках своего онлайн-выступления перед членами Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции. Она уточнила, что ограничения должны касаться лиц, ответственных за фальсификацию выборов в республике, а также причастных к насилию в отношении граждан страны.

Франция не признала легитимность Лукашенко, это очень важный посыл от сильной страны. Франция поддержала санкционный список, в который были включены 40 человек из Белоруссии. Это победа, но это победа маленькая. Я уверена, что это только начало Светлана Тихановская, белорусский оппозиционный политик

Напомним, что по результатам саммита глав стран-участниц ЕС политики приняли решении о включении в белорусский санкционный список 40 человек. В перечень не попал Александр Лукашенко, но в нем оказались представители силовых структур и избирательной комиссии.

Светлана Тихановская встретилась с Ангелой Меркель.

Видео: Facebook / Assemblée nationale