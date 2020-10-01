Политик прокомментировала отзыв лицензии у издания tut.by.

Светлана Тихановская считает, что в Белоруссии не осталось независимых СМИ. Об этом оппозиционный политик рассказала во время своего выступления перед журналистами в Вильнюсском университете. Ректор вручил гостье символический меморандум о готовности помощь белорусским студентам в обучении по европейским стандартам качества.

Независимых СМИ, которые не занимались бы пропагандой в пользу властей, не осталось...Лишение tut.by лицензии показывает, что власти не хотят, чтобы белорусский народ знал правду Светлана Тихановская, оппозиционный белорусский политик

Тихановская отметила, что сейчас объективным источником информации о ситуации в Белоруссии остается ряд СМИ, которые базируются за границей. Политик заметила, что граждане Белоруссии понимают положение и следят за теми источниками, которые считают нужными.

Тихановская: фамилия Лукашенко есть в переданном в ЕС списке санкций.

Видео: YT / In time Ukraine