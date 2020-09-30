Тихановская: фамилия Лукашенко есть в переданном в ЕС списке санкций

Остальные фамилии политик не стала называть.

Светлана Тихановская заявила о том, что фамилия Александра Лукашенко есть в переданном в Евросоюз списке санкций. Об этом оппозиционный белорусский политик рассказала в интервью радиостанции RFI. Ранее Тихановская говорила о том, что Координационный совет готовит "перечень Тарайковского". В документ должны попасть чиновники, силовики, которые работали на акциях протеста. По мере готовности списки будут направлены в Россию, США, на Украину, в Евросоюз.

Напомним, что в ходе акций протеста в Белоруссии скончался мирный житель по имени Александр Тарайковский. По заявлению МВД страны, в него стреляли из "нелетального оружия" во время подавления беспорядков.

Белорусская оппозиция считает, что победу на президентских выборах 9 августе в республике одержала Светлана Тихановская. Мировое сообщество не признало ее главой Белоруссии, но призвало к проведению новых выборов.

Макрон не смог выговорить фамилию Тихановской.

Видео: Youtube/RFI на русском