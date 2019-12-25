Макрон не смог выговорить фамилию Тихановской

Зато он пообещал помочь в переговорах.

Президент Франции Эммануэль Макрон так и не смог выговорить фамилию бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, хотя предпринял несколько попыток. Они встречались в Литве. Видео казуса появилось в телеграм-канале "РИА Новостей".

Тихановская заявила, что Макрон пообещал помочь в переговорах, чтобы политический кризис в Белоруссии был разрешён. Также президент Франции подчеркнул, что Европа заинтересована в посредничестве ОБСЕ в Белоруссии.

Ранее мы писали, что Макрон проводит встречу с Тихановской в Вильнюсе.

Фото: Telergam / Пул Первой