Макрон проводит встречу с Тихановской в Вильнюсе

Она хочет напомнить Макрону о том, что в Белоруссии должны состояться новые, уже честные выборы.

Президент Франции Эммануэль Макрон проводит встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светлановй Тихановской в Вильнюсе. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первой".

Основная тема переговоров - возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Белоруссии при возможной медиации других государств — в том числе Франции.

Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Светлана Тихановская, бывший кандидат в президенты Белоруссии

Она отметила, что Франция, как одна из старейших демократий, должна с пониманием отнестись к данной ситуации. Поэтому она хочет напомнить Макрону о том, что в Белоруссии должны состояться новые, уже честные выборы.

Ранее Макрон призвал Лукашенко добровольно покинуть пост президента.

Фото: телеграм-канал "Пул первой".