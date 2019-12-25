Макрон призвал Лукашенко добровольно покинуть пост президента

Он назвал кризисом авторитарной власти то, что происходит сейчас в Белоруссии. Он восхищен демонстрантами, которые регулярно выходят отстаивать свою позицию против Лукашенко на несанкционированные акции протеста.

Лидер Франции Эммануэль Макрон обратился к своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко с просьбой добровольно покинуть пост президента. Об этом он заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Французский президент указал, что обсуждал ситуацию в республике с российским лидером Владимиром Путиным. Макрон призвал его подтолкнуть Лукашенко к уважению избирательного права и освобождению политзаключенных. Президент Франции убежден, что белорусские власти не способны понять логику демократии.

Очевидно, что Лукашенко должен уйти. - Эммануэль Макрон, президент Франции

Отдельное внимание Макрон уделил белорусским женщинам, которые выходят на протестные акции. Он полагает, что они заслуживают особенного уважения.

Ранее мы сообщили, что в Армении сообщили о двух сбитых азербайджанских вертолетах.

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