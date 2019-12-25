Светлана Тихановская встретилась с Ангелой Меркель

Она отметила, что белорусский народ ожидает инвестиционной поддержки/

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первой".

Темой разговора стали протесты в Белоруссии. По словам Тихановской, они обусловлены не борьбой против РФ или Европы, а внутрибелорусскими проблемами.

И главная цель народа сейчас — новые выборы. Светлана Тихановская, белорусский политик

Она отметила, что белорусский народ ожидает инвестиционной поддержки, а также помощи гражданским организациям и независимым СМИ. Тихановская подчёркивает, что это поможет преодолеть последствия кризиса.

Ранее Тихановская заявила, что в Белоруссии не осталось независимых СМИ.

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