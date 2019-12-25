Она подчеркнула, что Белоруссии в будущем будет по-прежнему нужна система правоохранительных органов.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пообещала силовикам отказ от люстрации, если до 25 октября они перейдут на сторону народа. Её слова приводит "Интерфакс".

Тихановская назвала данное условие народным ультиматумом. Она призвала милиционеров и ОМОН не выполнять преступные приказы. По её словам, наказание в будущем понесут только те силовики, которые совершали преступления.

Поголовной люстрации не будет. Светлана Тихановская, политик

Она подчеркнула, что Белоруссии в будущем будет по-прежнему нужна система правоохранительных органов. Тихановская призвала силовиков связаться с оппозицией и сделать "публичное обращение с поддержкой своего народа".

Ранее в Белоруссии объявили Тихановскую в розыск за призывы к свержению строя.

Фото: pixabay.com