В кабинет главы Кронштадта пришли силовики из-за контрактов

Силовики проверяют договоры на благоустройство в администрации Кронштадта.

Сотрудники ФСБ провели оперативные мероприятия в кабинете главы администрации Кронштадтского района Петербурга Андрея Кононова.

Сотрудники Федеральной службы безопасности пришли в кабинет главы администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Андрея Кононова. По данным издания "Фонтанка", интерес силовиков связан с муниципальными контрактами на благоустройство территории района. Речь идет о коммерческой организации, которая за короткий период значительно увеличила объем полученных государственных заказов. Компания заключила сразу несколько крупных контрактов на выполнение работ по благоустройству в Кронштадте.

Оперативные мероприятия проводились в рамках проверки обстоятельств заключения договоров и исполнения контрактных обязательств. Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов и администрации района на момент публикации не поступало.

Подробности проводимых действий, а также возможный процессуальный статус должностных лиц и представителей подрядных организаций уточняются.

Фото: пресс-служба Смольного