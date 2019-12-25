На место выехали силовики, но угрозы так и не нашли.

В Петербурге перекрыли дорогу на Кузнецовской улице из-за плюшевого медвежонка. Информация о подозрительном предмете на лавочке во Фрунзенском районе разлетелась по соцсетям 17 апреля. Очевидцы заметили игрушку и обратились в полицию.

На место происшествия тут же прибыл наряд Росгвардии, а также полицейские. Правоохранители провели тщательный осмотр, но обнаружили лишь белого плюшевого медведя, кем-то оставленного на улице. Несмотря на толпу зевак и перекрытую дорогу, все закончилось благополучно. Плюшевый зверь не представлял никакой угрозы. Пострадавших в результате "опасной" находки не оказалось.