С 1 октября вырастут пенсии у бывших военных и силовиков

С 1 октября в России вырастут пенсии у бывших военных и сотрудников силовых ведомств. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в интервью агентству "Прайм".

По словам эксперта, повышенные пенсии также будут у 80-летних юбиляров. Он уточнил, что ее размер увеличится на 10 221,70 рубля. Кроме того, выплаты бывшим военнослужащим и экс-сотрудникам силовых ведомств поднимутся предварительно на 7,6%. Балынин уточнил, что все повышения произойдут автоматически, и никому не надо будет подавать заявление в Социальный фонд РФ.

Ранее в Госдуме предложили компенсировать расходы на лекарства малоимущим пенсионерам.

Фото: pxhere.com