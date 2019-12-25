  1. Главная
С 1 октября вырастут пенсии у бывших военных и силовиков
С 1 октября вырастут пенсии у бывших военных и силовиков

По словам эксперта, повышенные пенсии также будут у 80-летних юбиляров.

С 1 октября в России вырастут пенсии у бывших военных и сотрудников силовых ведомств. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в интервью агентству "Прайм".

По словам эксперта, повышенные пенсии также будут у 80-летних юбиляров. Он уточнил, что ее размер увеличится на 10 221,70 рубля. Кроме того, выплаты бывшим военнослужащим и экс-сотрудникам силовых ведомств поднимутся предварительно на 7,6%. Балынин уточнил, что все повышения произойдут автоматически, и никому не надо будет подавать заявление в Социальный фонд РФ.

Ранее в Госдуме предложили компенсировать расходы на лекарства малоимущим пенсионерам.

