В Госдуме предложили компенсировать расходы на лекарства малоимущим пенсионерам

Сергей Миронов рассказал о необходимости поддержать старшее поколение.

Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и глава профильного комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратились к главе российского министерства по здравоохранению Михаилу Мурашко с законодательным предложением полностью компенсировать траты на лекарства пенсионерам с доходом ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума за счет федерального бюджета. Соответствующий текст документа по СМИ распространила пресс-служба политиков. Парламентарии из нижней палаты указали, что пожилые люди входят в категорию наиболее социально незащищенных граждан.

В отличие от многодетных или граждан с низкими зарплатами, у подавляющего большинства пенсионеров никаких льгот и дополнительных выплат нет, и они вынуждены рассчитывать только на свою пенсию. Каков ее размер, мы хорошо знаем. Без помощи детей и родственников прожить на эти деньги невозможно. Сергей Миронов в комментарии для "РИА Новостей"

Законодатель напомнил, что, по данным Социального фонда, на 1 июля 2025 года в России проживает 40,8 миллиона пенсионеров. В 2025 году в зависимости от территории ежемесячный прожиточный минимум пенсионера составляет порядка 12-17 тысяч рублей, а пенсии многих даже не доходят до уровня в 20 тысяч рублей.

