В Госдуме призвали заложить в бюджете средства на увеличение зарплат врачей
Сегодня, 7:42
Сергей Миронов выступил с инициативой перед правительством.

В Государственной думе предложили заложить в федеральном бюджете денежные средства на увеличение заработных плат врачей. Соответствующее заявление сделал депутат, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты уверен, что властям важно предусмотреть дополнительные стимулирующие выплаты в виде надбавки за профессиональный стаж для опытных медицинских сотрудников из государственных учреждений, а также средства в виде подъемных для молодых специалистов.

Я призываю правительство и думское большинство заложить в проект бюджета на 2026 год необходимые средства в соответствии с предложениями нашей фракции.

Сергей Миронов в комментарии для "ТАСС"

По словам депутата, размер оклада врачей в России должен быть не менее 70 процентов от общего заработка. 

