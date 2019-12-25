В Госдуме призвали заложить в бюджете средства на увеличение зарплат врачей

Сергей Миронов выступил с инициативой перед правительством.

В Государственной думе предложили заложить в федеральном бюджете денежные средства на увеличение заработных плат врачей. Соответствующее заявление сделал депутат, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты уверен, что властям важно предусмотреть дополнительные стимулирующие выплаты в виде надбавки за профессиональный стаж для опытных медицинских сотрудников из государственных учреждений, а также средства в виде подъемных для молодых специалистов.

Я призываю правительство и думское большинство заложить в проект бюджета на 2026 год необходимые средства в соответствии с предложениями нашей фракции. Сергей Миронов в комментарии для "ТАСС"

По словам депутата, размер оклада врачей в России должен быть не менее 70 процентов от общего заработка.

Фото: Piter.tv