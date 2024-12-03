В Госдуме предложили отменить налог на имущество для памятников воинам

Екатерина Стенякина напомнила о проблемах, которыми столкнулись власти ДК в Ростовской области.

Парламентарий из нижней палаты, член профильного комитета Государственной думы по труду Екатерина Стенякина заявила, что обратится в российское министерство по финансам с предложением отменить налог на имущество, которым сейчас облагаются памятники погибшим воинам. Депутат пояснила журналистам "РИА Новостей", что такая инициатива появилась в результате приема граждан в городе Красный Сулин Ростовской области. По словам Екатерины Стенякиной, в мае 2025 года прошла торжественная церемония открытия памятника погибшим воинам на мемориале "Победа", Объект забрал к себе на баланс районный Дом культуры для того, чтобы содержать и оберегать его.

Но теперь получается, что ДК должен еще платить за монумент налог на имущество - почти 100 тысяч рублей в год! Местные жители и глава Красносулинского района Иван Кирпичков просят внести изменения в законодательство и освободить такие монументы от налога, особенно если они построены на народные деньги. Екатерина Стенякина, депутат ГД РФ

Известно, что по решению главы государства Владимира Путина все вечные огни в России освобождены от уплаты за использование природного газа.

