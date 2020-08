Ученые полагают, что повышение температуры воды приведет к гибели живущих там организмов.

Байкал включен в список озер, в которых повышается температура воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов НИИ биологии Иркутского государственного университета.

Сезон покрытия озер льдом в северном полушарии стал на неделю короче. Температура воды в озере Байкал выше 20-25 градусов станет критичной для байкальских эндемиков. В прибрежной зоне Байкала вода уже прогревается до этих температур.

Выпуск глобального отчета опубликован Американским метеорологическим обществом. Он попал в журнал Bulletin of American Meteorological Society. Данные экологического мониторинга озера вошли в ежегодный отчет State of the Climate 2019.

Видео: YouTube / Антон Печкуров