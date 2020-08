Американские ученые смогли определить с помощью смартфона насколько человек пьян.

Смартфоны могут определять степень опьянения по походке. Об этом сказано в работе, опубликованной журналом Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Данное исследование нацелено на то, чтобы предупредить человека не садиться за руль в нетрезвом виде. Ученые рассчитывают, что также это позволит предотвратить драки и сексуальное насилие. В исследовании задействовали 22 мужчин, в возрасте от 21 до 43 лет. Они должны были в течение часа выпить определенное количество водки с водой. Затем, в течение 7 часов испытуемых просили каждый час делать 10 шагов по прямой линии в одну сторону и столько же – в другую. В этот момент датчики на смартфонах измеряли степень опьянения по походке.

Данные со смартфонов показали, что в 90% случаев алкогольное опьянение можно увидеть по походке. Ученые подчеркнули, что люди редко носят у себя на пояснице смартфоны, а потому нужно продолжить работу и выяснить, можно ли замерить алкогольное опьянение, если смартфон у человека находится в кармане или в руке.

