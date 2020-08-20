Обама обвинил Трампа в смерти 170 тыс. американцев от COVID-19

Обама считает, что Трамп "не дорос" до работы президентом.

Бывший глава государства Барак Обама обвинил действующего президента Дональда Трампа в смерти 170 тыс. американцев от COVID-19. Об этом он заявил на съезде Демократической партии.

По мнению экс-президента США, страна потеряла миллионы рабочих мест и тысячи американцев из-за того, что Дональд Трамп "не смог". Обама отмечает, что, к сожалению, последствия его ошибок суровы. Он надеялся, что Трамп "проявит интерес к тому, чтобы воспринимать эту работу серьезно".

Он не проявил интереса к этой работе, у него отсутствует интерес к поиску точек соприкосновения, к использованию потрясающей силы своего офиса для помощи кому-нибудь, кроме себя самого и его друзей.

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Видео: Youtube/C-SPAN