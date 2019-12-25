NYT: разведка США обвиняет Ухань в сокрытии информации о коронавирусе

В докладе сказано, что власти Уханя и провинции Хубэй "пытались скрыть информацию от центрального руководства Китая".

Разведка США обвиняет Ухань в сокрытии информации о коронавирусе. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на американских официальных лиц, знакомых с докладом спецслужб.

Соединенный Штаты несколько раз обвиняли Пекин в распространении эпидемии коронавируса и сокрытии информации, несвоевременной реакции. Американские официальные лица в очередной раз сказали журналистам, что местные власти в Китае "часто скрывают информацию от Пекина, опасаясь репрессий". В Китае постоянно утверждают, что с самого начала пандемии придерживались открытой и ответственной позиции относительно информации о коронавирусе.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, во всем мире заражены почти 22 млн человек. Более 775 пациентов умерли.

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