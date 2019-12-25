Сообщается, что месторождения газа обнаружило буровое судно "Фатих".

Турция обнаружила газовые месторождения в Черном море. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

По предварительным данным, новые месторождения могли найти на участке "Дунай -1", который находится во внутренних водах Турции, недалеко от румынской и болгарской границ. В эфире телеканала упоминалось об еще одном месторождении газа в районе города Кыркларели.

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