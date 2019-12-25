Засушливое европейское лето обернулось выгодой для России

Россия обнаружила выгоду в засухе и наводнениях, произошедших в Европе этим летом. Об этом пишет Bloomberg.
Россия по-прежнему остается сильнейшим звеном в данной отрасли. За текущий год, зерно отправили более чем в 100 стран мира. Министерство сельского хозяйства США отмечает, что экспорт в этом сезоне вырастет на 10%. Сейчас Россия наращивает поставки в Северную Африку и Ближний Восток.
В отдельных регионах России из-за жаркого лета полностью погибли посевы. Хуже всего дела обстоят в Сибири и на Урале. В мае Минсельхоз США отметил, что в этом году у России будет один из лучших урожаев в истории.
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