Дело в том, что европейские фермеры жалуются на низкий урожай пшеницы.

Россия обнаружила выгоду в засухе и наводнениях, произошедших в Европе этим летом. Об этом пишет Bloomberg.

Россия по-прежнему остается сильнейшим звеном в данной отрасли. За текущий год, зерно отправили более чем в 100 стран мира. Министерство сельского хозяйства США отмечает, что экспорт в этом сезоне вырастет на 10%. Сейчас Россия наращивает поставки в Северную Африку и Ближний Восток.

В отдельных регионах России из-за жаркого лета полностью погибли посевы. Хуже всего дела обстоят в Сибири и на Урале. В мае Минсельхоз США отметил, что в этом году у России будет один из лучших урожаев в истории.

Ранее мы сообщили, что Лукашенко дал поручение Минобороны усилить охрану границы.