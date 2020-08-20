Лукашенко дал поручение Минобороны усилить охрану границы

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко поручил министерству обороны следить за границами по всему периметру страны. Об этом сообщает агентство Sputnik Беларусь.
Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. В настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься.
- Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии
Политик отметил, что "барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно". По мнению Лукашенко, "они это должны понимать".
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