В Роскачестве рассказали, как вычислить мошенников по номеру телефона

Абонентам не следует отвечать на входящие звонки с неизвестных номеров.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов назвал метод вычисления мошенников по номеру телефона. Об этом он заявил в интервью агентству "Прайм".

Эксперт подчеркнул, что, если даже человек ответит на звонок, он не причинит себе вреда. Самое главное – не называть банковские данные, CVC-коды и коды из СМС. В противном случае, мошенники могут воспользоваться этими данными в своих целях. Злоумышленники пользуются специальными сервисами IP-телефонии. У них есть возможность изменять номера под номер банка клиента. Чтобы перестраховаться, специалист рекомендует прерывать разговор и самостоятельно перезванивать по номеру, который указан на обратной стороне карты.

Принадлежит ли номер телефона банку можно проверить. Достаточно воспользоваться приложением, которое может определять номера телефонов. Лучше не перезванивать на неизвестные номера (в особенности, если речь идет о городских номерах с кодом, отличительным от +7 или начинающимся на 8-809). Также эксперт отметил, что определять мошенников могут те, кто занимается опросами, распространяет спам или занимается телемаркетингом банков.

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