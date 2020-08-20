Познер сравнил дружбу России и США

Он признался, что никогда не обращал внимание на национальность друга. Познер добавил, что важную роль в дружбе играет чувство взаимопонимания и общности.

Журналист и телеведущий Владимир Познер отметил, что в России и Соединенных Штатах дружат по-разному. Об этом он написал в личной колонке на сайте "Познер Online".

Телеведущий пояснил, что если в России вы знакомите человека и говорите "это мой друг", то это имеет определенное звучание. Иными словами, людям становится ясно, что он не просто ваш приятель, он не коллега, а друг. В США слово "друг" не всегда говорит об особом отношении к человеку.

В данном случае слово это не несет той нагрузки, которое оно несет по-русски. - Владимир Познер, журналист

Ранее мы сообщили, что в ФБК рассказали об экстренной госпитализации Навального в Омске.

Видео: YouTube / Познер Online