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Познер сравнил дружбу России и США

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Он признался, что никогда не обращал внимание на национальность друга. Познер добавил, что важную роль в дружбе играет чувство взаимопонимания и общности.

Журналист и телеведущий Владимир Познер отметил, что в России и Соединенных Штатах дружат по-разному. Об этом он написал в личной колонке на сайте "Познер Online".

Телеведущий пояснил, что если в России вы знакомите человека и говорите "это мой друг", то это имеет определенное звучание. Иными словами, людям становится ясно, что он не просто ваш приятель, он не коллега, а друг. В США слово "друг" не всегда говорит об особом отношении к человеку.

В данном случае слово это не несет той нагрузки, которое оно несет по-русски.

- Владимир Познер, журналист

Ранее мы сообщили, что в ФБК рассказали об экстренной госпитализации Навального в Омске. 

Видео: YouTube / Познер Online

Теги: владимир познер, журналистика, россия, сша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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