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В ближайшую неделю вода в петербургских водоемах не прогреется
Сегодня, 16:32
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В ближайшую неделю вода в петербургских водоемах не прогреется

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В Неве 3 июня +13 градусов, в Кронштадте порядка +14 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая температура у воды в городских водоемах. 

В Неве 3 июня +13 градусов, в Кронштадте порядка +14 градусов. Только Лисий Нос с его мелководьем отмечает +15 градусов. 

В ближайшие 7-10 дней пока не видно перспектив дальнейшего прогрева воды. В озерах и закрытых водоемах, конечно, теплее, но на Финский залив пока ехать рано. 

Александр Колесов, синоптик 

Что касается летней погоды, специалисты пока далеко не заглядывают. 

Хочу отметить в очередной раз, что мы сами не заглядываем так далеко, да это по серьезному и невозможно, разобраться бы с погодой ближайших дней, которая часто тоже плохо предсказуема. Но прогнозы составлены, так что смотрите, слушайте, там все быстро и, надеюсь, понятно. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее Роспотребнадзор перечислил пляжи в Петербурге, на которых можно купаться. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода, температура воды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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