В ближайшую неделю вода в петербургских водоемах не прогреется

В Неве 3 июня +13 градусов, в Кронштадте порядка +14 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая температура у воды в городских водоемах.

В Неве 3 июня +13 градусов, в Кронштадте порядка +14 градусов. Только Лисий Нос с его мелководьем отмечает +15 градусов.

В ближайшие 7-10 дней пока не видно перспектив дальнейшего прогрева воды. В озерах и закрытых водоемах, конечно, теплее, но на Финский залив пока ехать рано. Александр Колесов, синоптик

Что касается летней погоды, специалисты пока далеко не заглядывают.

Хочу отметить в очередной раз, что мы сами не заглядываем так далеко, да это по серьезному и невозможно, разобраться бы с погодой ближайших дней, которая часто тоже плохо предсказуема. Но прогнозы составлены, так что смотрите, слушайте, там все быстро и, надеюсь, понятно. Александр Колесов, синоптик

Ранее Роспотребнадзор перечислил пляжи в Петербурге, на которых можно купаться.

Фото: Piter.TV