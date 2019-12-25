МВД начало проверку в связи с госпитализацией Навального

МВД начало проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального в Омске. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу полицейское управление на транспорте по Сибирскому федеральному округу.
Проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске
сообщение пресс-службы ведомства
Специалисты осмотрели гостиничный номер, в котором останавливался оппозиционер. Также изучены маршруты, по которым передвигался российский активист. Следователи изъяли более сотни предметов, которые могут иметь доказательное значение по делу. Проанализирована информация с систем видеонаблюдения. На данный момент ведутся более 20 криминалистических исследований, включая судебно-медицинские, биологические, физико-химические.
Bloomberg: Стало известно о разногласиях Путина и Меркель.
Фото: Piter.tv
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