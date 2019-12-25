Полиция задержала петербуржца, заработавшего 12 млн рублей на незаконной банковской деятельности

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейскими Московского района задержан теневой банкир, заработавший на обналичивании денежных средств более 12 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная в особо крупном размер), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, в период с апреля 2025 года по июнь 2026-го злоумышленники производили банковские операции без соответствующих регистрации и лицензии. Для реализации схемы они привлекали физических и юридических лиц, заинтересованных в обнале, и предлагали им услуги по проведению расчетов через счета подконтрольных организаций, а также по инкассированию. Комиссия составляла не менее 17%. Предположительно, через преступников прошло свыше 74,5 млн рублей.

На проспекте Металлистов 27 октября правоохранителями был задержан 30-летний мужчина. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержан мужчина, который обеспечивал трафик для криминальных колл‑центров.

Фото: пресс-служба МВД России