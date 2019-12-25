Трамп поклялся, что не называл павших американских солдат неудачниками

Журналистов из Atlantic президент США назвал лжецами.

Дональд Трамп поклялся избирателям, что не называл павших во Франции американских солдат неудачниками. Об этом американский политик заявил во время выступления на митинге в штате Пенсильвания.

Я могу поклясться чем угодно, что я никогда не говорил такого о наших павших героях. Никто не уважает их больше, чем я Дональд Трамп, президент США

Напомним, что речь идет о событии, когда мировые лидеры в ноябре 2018 года отмечали в Париже столетие Компьенского перемирия, положившего конец Первой мировой войне. Американскому президенту пришлось отменить поездку на военное кладбище, на котором были похоронены американские граждане. Журналисты из Atlantic сообщили со ссылкой на собственные источники о том, что Трамп заявил о том, что кладбище "заполнено неудачниками". Авторов статьи глава Белого дома назвал лжецами. Президент также отверг версию о том, что не посетил кладбище из-за плохой погоды.

Трамп призвал Россию защищать окружающую среду.