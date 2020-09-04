Трамп при слове "Россия" выключает телевизор

Американский президент не хочет ничего слышать о "сговоре с Россией".

Дональд Трамп заявил, что при слове "Россия" выключает телевизор. По словам американского политика, он стремится создать хорошие отношения с Москвой, но он не хочет ни слова больше слышать о возможном сговоре с РФ. Об этом глава государства заявил в рамках митинга, который прошел в Пенсильвании.

Если у меня получится поладить с Россией – это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо… Поладить со странами - это на самом деле хорошо, а не плохо. Это очень хорошо Дональд Трамп, президент США

Напомним, что обвинения в сговоре Дональда Трампа и России не подтвердились. Они неоднократно опровергались как Белым домом, так и Кремлем.

Глава Пентагона отчитался об успешном "сдерживании" России.

Видео: YT / NBC News