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Глава Пентагона отчитался об успешном "сдерживании" России

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Марк Эспер подвел итоги года своего руководства оборонным ведомством.

Глава Пентагона отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности. Об этом американец Марк Эксперт заявил в видео, размещенном оборонным ведомством.

За прошедший год министерство  сдержало агрессивные действия, совершаемые странами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран, а также близких конкурентов России и Китая

Марк Эспер, глава Пентагона

Чиновник привел в пример поддержку контртеррористических операций, которые позволили устранить с поля боя "десятки ключевых террористов". Он также отметил сохранение свободы мореплавания и торговли в водах Персидского залива и Южно-Китайского моря, акватории которых считаются спорными территориями.

Пелоси призвала ввести санкции против России за "сговор с талибами".

Видео: defense.gov

Теги: марк эспер, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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