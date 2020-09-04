Трамп призвал Россию защищать окружающую среду

По словам президента США, Белый дом справляется с ситуацией, пока РФ "дымится".

Дональд Трамп призвал Россию, Германию, Индию и Китай защищать окружающую среду. Об этом американский политик заявил в рамках выступления на митинге перед избирателями в штате Пенсильвания. Глава Белого дома заметил, что понимает, что принимать меры по охране природы - это дорого.

Я настоящий защитник окружающей среды. У нас есть эта огромная планета, и Китай, Индия, Россия, Германия - все эти места дымятся. Мы прекрасно делаем свою работу, они тоже должны это делать Дональд Трамп, президент США

При этом президент США выступил против запрета пластиковых бутылок.

Напомним, что администрация Трампа подвергается критике со стороны экс-сотрудников Агентства по охране окружающей среды и экологов-активистов. В августе Вашингтон отменил правило, которое касается сточных вод с угольных электростанций. Эксперты уверены, что из-за этого опасные вещества, включая ртуть и мышьяк будут попадать в реки.

Трамп при слове "Россия" выключает телевизор.

Видео: YT / NBC News