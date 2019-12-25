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Глава МВД Колокольцев не увидел криминала в отравлении Навального
Сегодня, 15:11
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matveyvn

Глава МВД Колокольцев не увидел криминала в отравлении Навального

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Он считает, что пока нет никаких оснований считать отравление Навального преступлением.

Глава МВД России Владимир Колокольцев не увидел криминала в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом пишет "Интерфакс".

По словам министра, пока нет никаких оснований считать отравление Навального преступлением. Накануне немецкие врачи и власти Германии заявили, что политик был отравлен ядом из группы отравляющих средств "Новичок".

Откуда криминалу там быть?

Владимир Колокольцев, глава МВД

Ранее в НАТО призвали Россию раскрыть ОЗХО данные о программе "Новичок".

Фото: Piter.tv

Теги: колокольцев, мвд, отравление навального
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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