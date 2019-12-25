Глава МВД Колокольцев не увидел криминала в отравлении Навального

Он считает, что пока нет никаких оснований считать отравление Навального преступлением.

Глава МВД России Владимир Колокольцев не увидел криминала в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом пишет "Интерфакс".

По словам министра, пока нет никаких оснований считать отравление Навального преступлением. Накануне немецкие врачи и власти Германии заявили, что политик был отравлен ядом из группы отравляющих средств "Новичок".

Откуда криминалу там быть? Владимир Колокольцев, глава МВД

Ранее в НАТО призвали Россию раскрыть ОЗХО данные о программе "Новичок".

Фото: Piter.tv