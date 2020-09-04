Der Spiegel: в организме Навального найдено вещество из группы "Новочок"

Следы отравляющего вещества были обнаружены на бутылке воды.

Der Spiegel сообщил, что в организме Алексея Навального найдено вещество из группы "Новочок". Исследователи армии ФРГ нашли вещество из группы "Новичок" в крови, моче и образцах кожи оппозиционного политика.

Отмечается, что следы минимальны — однако, по уверению немецкого издания, исследованию данных образцов можно доверять.

Также следы отравляющего вещества были обнаружены на бутылке воды, которую исследователям передали родственники политика. Предполагается, что Навальный пил из неё уже после отравления.

Ранее мы писали, что НАТО продолжит консультации по ситуации с Алексеем Навальным.

Видео: AP Archive