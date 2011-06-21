Украинский посол хочет извиниться перед Шольцем за сравнение с "ливерной колбасой"

В интервью Der Spiegel Андрей Мельник назвал свое высказывание о немецком канцлере некорректным.

Украинский посол хочет извиниться перед немецким канцлером Олафом Шольцем за сравнение с "ливерной колбасой". Соответствующее заявление в рамках интервью для местного издания Der Spiegel сделал Андрей Мельник. Дипломат заявил о своем сожалении, что допустил в адрес главы правительства ФРГ некорректное сравнение.

Напомним, что в апреле 2022 года украинские власти отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его "тесных связей с РФ" в прошлом. Канцлер Олаф Шольц впоследствии отказывался посещать Украину, пока конфликт не будет решен. Андрей Мельник счел, что Шольц обиделся, а после охарактеризовал его, использовав устаревший фразеологизм. Дословно он переводится как "быть обиженной ливерной колбасой".

Разумеется, я сожалею в связи с этим высказыванием….неуместно с дипломатической точки зрения…Я перед ним лично извинюсь. Андрей Мельник, посол Украины в Германии

Посол уточнил, что данное высказывание вызвало негативную реакцию не только со стороны немецкого сообщества, но в том числе со стороны украинских властей. Дипломат добавил, что сравнение Шольца с колбасой не развесилило президента Владимира Зеленского. При этом Мельник лично с украински лидером об этом не говорил, но у него состоялся разговор с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Посол РФ: рядовые немцы понимают, что рост цен в Германии не связан с Россией.

Фото и видео: YouTube / Der Spiegel