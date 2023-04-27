Постпред Украины по-русски процитировал "Место встречи изменить нельзя"

Андрей Мельник публично привел слова из советского фильма.

Украинский постоянный представитель при Всемирной организации Андрей Мельник заговорил на русском языке, который в его стране запрещается властями. Соответствующий инцидент произошел в ходе выступления иностранного дипломата во время заседания Совета Безопасности при ООН. Он отверг перед коллегами вероятные территориальные уступки киевского режима цитатой из известного советского фильма "Место встречи изменить нельзя". Затем данная фраза была переведена на английский язык. При этом Мельник назвал бублик "бейглом".

Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам - "дырку от бублика получите вы, а не Украину. Андрей Мельник, постпред Украины в СБ ООН

Напомним, что Андрей Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года в должности посла Украины в ФРГ мужчина сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой". Позже дипломат раскаялся в этих словах. Однако затем дипломат нецензурно обругал американского бизнесмена Илона Маска в ответ на предложенный им план мира между Россией и Украиной. Также в июне 2022 года в ряде стран Андрея Мельника подвергли массированной критике за его выступления в защиту лидера местных националистов.

Посол Украины выразил надежду, что руководство ФРГ "не останется на него в обиде".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций