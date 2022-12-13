В МИД РФ оценили слова замглавы МИД Украины Андрей Мельника.

Аппетиты киевского режима в запросах вооружения перед западными странами растут в геометрической прогрессии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница заметила, сто международные союзники Украины уже не скрывают того, что они стоят за военным планированием контрнаступления Вооруженных сил Украины. В МИД РФ добавили, что власти Украины требуют десятикратного роста военных поставок от своих международных союзников. В качестве примера дипломат привела слова заместителя главы внешнеполитического ведомства Украины Андрея Мельника, который оценил результаты проведенного 21 апреля в немецком "Рамштайне" заседания контактной группы по военному содействию Украине.

С нескрываемым раздражением заявил, что нынешнего объема военной помощи киевскому режиму недостаточно, нужно в десять раз больше. По его словам, партнеры должны пересечь искусственные "красные линии" и выделить по одному проценту ВВП на военные поставки. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова объяснила повышенный интерес Запада к зерновой сделке.

Фото и видео: МИД России