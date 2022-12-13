Захарова объяснила повышенный интерес Запада к зерновой сделке

В МИД РФ рассказали о будущем черноморской инициативы.

Западные журналисты перешли от политизированных вопросов-лозунгов в поддержку киевского режима к прагматичным вопросам, так как СМИ волнует судьба черноморской инициативы. Соответствующее заявление официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала в эфире радиостанции Sputnik.

А волнует почему? Потому что это не просто некая отвлеченная субстанция – это то, что они будут есть, это то, на что они будут жить. Потому что это определяет цены на рынках, это определяет сделки на будущее. Это формирует бюджеты крупных компаний, соответственно, целые секторы экономики. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница пояснила, что теперь черноморская инициатива стала жизненно важной для Запада, поэтому от лозунгов и пустословия страны "переходят к вещам предельно конкретным", так как они поняли серьезность российских намерений.

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik