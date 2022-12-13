Захарова: журналист Sky News назвал Лаврова рыцарем Света

В МИД РФ рассказали об ошибке британского журналиста.

Журналист британского телеканала Sky News забыл терминологию "Звездных войн", поэтому назвал главу российского министерства по иностранным делам Сергея Лаврова "джедаем темных сил дипломатии". Предположительно, этим высказыванием корреспондент хотел оскорбить иностранного дипломата, однако на самом деле джедай представляет из себя рыцарем света и добра. Соответствующую историю в эфире радиостанции Sputnik рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. После этого чиновница задала вопрос о профессиональном уровне СМИ, которые способны совершать такие ошибки.

Я никогда не была знатоком "Звездных войн", это не мой жанр… Но даже я понимаю, что джедай – это тот герой…, который выступает на стороне сил Света. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: постпред США сделала все возможное, чтобы опозорить страну на заседании СБ ООН.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik