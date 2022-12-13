Захарова: постпред США сделала все возможное, чтобы опозорить страну на заседании СБ ООН

В МИД РФ отреагировали на призыв Линды Томас-Гринфилд "посмотреть в глаза".

Постоянный американский представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд опозорила свою страну и Вашингтон, так как призвала российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН "посмотреть в глаза" приведенной в зал сестре осужденного на территории РФ за шпионаж американца Пола Уилана. Ситуацию в эфире проекта "Соловьев Live" прокомментировала официальный представитель ИД РФ Мария Захарова. Чиновница не понимает ту акцию, которая на заседании Совбеза Всемирной организации в Нью-Йорке по вопросам многосторонности устроила американская коллега.

Представитель США сделала все возможное, чтобы опозорить свою собственную страну таким диким, глупым и безответственным заявлением. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что в мире есть много таких граждан, которые хотели бы "посмотреть в глаза американским представителям". Российский дипломат назвала среди них жителей Абхазии, Южной Осетии, Крыма, Сирии и других государств и народов, которые страдали или страдают от режима участников НАТО.

Захарова пообещала ответ на невыдачу виз журналистам пула Лаврова.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live