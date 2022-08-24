Посол Украины выразил надежду, что руководство ФРГ "не останется на него в обиде"

Андрей Мельник рассчитывает на встречи с руководящими лицами Германии.

Украинский посол выразил надежду на то, что немецкое руководство "не останется на него в обиде". Соответствующее заявление Андрей Мельник, который покидает свой пост в Берлине 14 октября, сделал в эфире местного телеканала ZDF. Дипломат рассчитывает до этого времени провести встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а также министром по финансам Кристианом Линднером перед своим возвращением в Киев. Эксперт напомнил СМИ о том, что на Украине все еще фиксируются трудные времена.

Это все еще непростые времена, в том числе для нас лично. И я надеюсь, что никто не будет держать обиду. И я надеюсь, что Германия будет продолжать очень твердо стоять на нашей стороне. Андрей Мельник, посол Украины в Германии

Посол приветствовал заявление Олафа Шольца о дальнейших поставках вооружений Украине. Мельник выразил благодарность Германии за взятые на себя новые обязательства по поставкам помощи. Мельник подчеркнул, что речь идет об оружии, которое не будет доступно до следующего года.

Украинский посол хочет извиниться перед Шольцем за сравнение с "ливерной колбасой".

Фото и видео: ZDF