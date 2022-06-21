Посол РФ: рядовые немцы понимают, что рост цен в Германии не связан с Россией

Сергей Нечаев рассказал, что санкции ЕС негативно влияют на граждан Германии.

Российский посол в Германии заявил о том, что рядовые немцы понимают, что рост цен в стране на продукты питания и энергоресурсы не связан с Россией и не имеет под собой российских истоков. Соответствующее заявление об уровне немецкой инфляции в эфире телеканала "Россия-24" сделал Сергей Нечаев. Дипломат рассказал, что попытка Берлина в авральном режиме разрушить торгово-экономические связи с Москвой, которые страны налаживали десятки лет, приводит европейское государство к подорожанию по базовым товарам и услугам. Также ситуация негативно сказывается на росте стоимости производства и сопутствующему росту цен на конечную продукцию.

Немцы рядовые понимают, что истоки роста цен и инфляционных тенденций в Германии не российского происхождения, и понимают, кто ввел санкции, и, разумеется, это всеобщей позитивной эйфории не вызывает. Сергей Нечаев, посол РФ в ФРГ

Посол уверен в том, что антироссийские западные санкции наносят урон и промышленности Германии, а также обычным гражданам региона. Сергей Нечаев подчеркнул, что говорит не только о Восточной части, которая еще со времен СССР была ориентирована на потребление энергетических ресурсов из страны, но и общей немецкой экономике.

Посол России в ФРГ считает, что пока рано говорить о потеплении в отношениях двух стран.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live