Посол России в ФРГ считает, что пока рано говорить о потеплении в отношениях двух стран

Сергей Нечаев оценил выдачу немецких виз россиянам.

Российский посол Германии Сергей Нечаев заявил во вторник журналистам телеканала "Россия-24" о том, что на текущий момент рано говорить о потеплении в отношениях между Москвой и Берлином. Соответствующей информацией дипломат поделился со СМи на фоне возобновления выдачи немецкий виз в РФ. Эксперт с юмором добавил о том, что пока что можно говорить не о политическом, а только о погодном потеплении, так как в Германии сейчас жарко.

То, что начали выдавать визы..связано главным образом с тем, что снимаются временно ограничения на въезд для граждан из третьих стран в силу улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Сергей Нечаев, посол РФ в ФРГ

Напомним, что консульские учреждения Германии возобновили прием документов для выдачи шенгенских виз российским гражданам. Посол отметил, что большое количество запросов поступает от граждан поступает на частные поездки, так как в ФРг проживает "самая большая русская диаспора".

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