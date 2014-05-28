Посол РФ: Черногория отключила даже те российские каналы, что не подпали под санкции ЕС

Владислав Масленников рассказал о том, что Подгорица "готовит бульдозер" в отношениях с Москвой.

Российский посол рассказал о том, что Черногория отключила даже те российские телеканалы, которые не попали под санкционное давление Европейского союза. Информацией дипломат Владислав Масленников поделился в эфире телеканала "Россия-24". Он прокомментировал инцидент, зафиксированный властями Подгорицы с прошлых выходных. В частности, жители страны больше не могут смотреть по телевизору Первый канал или канал "Победа", в отношении которых Брюссель не вводит никаких рестрикций.

Это было сделано без формального решения о присоединении к этому пакету страны черногорского правительства. Такое решение либо еще не принято, либо, по крайней мере, оно не опубликовано. Владислав Масленников, посол РФ в Черногории

По мнению эксперта, на текущий момент черногорские власти стремятся окончательно разрушить двусторонние отношения с Москвой. По версии Масленникова, бывшее правительство премьер-министра Душко Марковича довело ситуацию "до состояния руин", а кабинет министров премьера Здравко Кривокапича пыталось эти руины сделать памятником или хоть как-то реставрировать. Действующее правительство Черногории, по версии Масленникова, уже готовит бульдозер, которым пройдется по этим исторически ценным руинам.

Посол РФ считает, что напряженность на границах Сербии возрастает.

Фото и видео: Одноклассники / Россия 24

