FT: ЕС отверг попытки Британии присоединиться к торговой конвенции сообщества

Еврокомиссия считает, что ЕС не выгодно присоединение Лондона к Панъевропейско-Средиземноморской конвенции.

Европейский союз блокирует попытки Великобритании присоединиться к Панъевропейско-Средиземноморской конвенции (PEM). Речь идет о торговом соглашении регионального сообщества с 20 странами Африки и Ближнего Востока по регулированию тарифов в рамках договоров о свободной торговле. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники. Официальные лица из коллективного Брюсселя и Лондона сообщили СМИ о том, что ЕС срывает усилия Соединенного королевства по присоединению к торговой зоне. Известно, что британцы пытаются снизить проблемы, возникшие с цепочками поставок от местных экспортеров после выхода страны из ЕС (Brexit).Однако европейские чиновники считают, что нахождение Великобритании к PEM не отвечает, по мнению Еврокомиссии, национальным интересам регионального содружества. Для участия в конвенции Лондону придется, как отмечают эксперты, согласиться на изменение условий текущего соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Британией после Brexit.

Авторы The Financial Times считают, что подход Брюсселя отражает наличие трений между Великобританией и ЕС после объявления сторон "о перезагрузке отношений", о которой было заявлено публично на саммите от 18 мая.

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