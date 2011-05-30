В СМИ рассказали о зависимости ряда европейских стран от ресурсов, поступающих из России.

Европейский союз сталкивается с серьезными трудностями на пути к полному отказу от российских энергетических ресурсов к 2027 году, поэтому может не достичь результата. Соответствующее заявление читателям сделали журналисты из информационного портала Euractiv. Авторы материала уточнили, что энергоресурсы из России продолжают поступать на внутренний рынок региона. Отдельные государства, такие как Финляндия, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария, до сих пор импортируют уран из РФ для собственных атомных электростанций (АЭС). По мнению иностранных журналистов, подобная зависимость обусловлена не только существующей инфраструктурой, но также и политическими мотивами. Они указали, что Братислава и Будапешт блокируют новый, 18-ый по счету антироссийский санкционный пакет.

Согласно информации от издания, за прошлый год коллективный Брюссель потратил почти 22 миллиардов евро на импорт российского ископаемого топлива. Это значение всего на один процент меньше, чем в 2023 году. Сумма превышает 18,7 миллиардов евро, которую в виду финансовой помощи была предоставлена ЕС для Украины за аналогичный период времени.

Напомеим, что с мая 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского природного газа к 2027 году. Сейчас стоимость закупок российского СПГ для Евросоюза увеличилась почти в 4,6 раза за три года за счет увеличения цен. До 2022 года на российский газ приходилось 40 процентов от общего импорта этого топлива в ЕС, к 2023 году его доля снизилась до примерно 15 процентов. Однако показатель снова начал расти в 2024 году и достиг отметки в 19 процентов. Евросоюз за первые четыре месяца 2025 года приобрел у Москвы природного газа на общую сумму около 5,4 миллиардов евро, что на 17 процентов, больше, чем за аналогичный период 2024 года.

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